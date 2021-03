Stieftochter jahrelang gequält und vergewaltigt: Zehn Jahre Haft und Einweisung für Pinzgauer

Weil er seine damalige, inzwischen 19-jährige Stieftochter laut Anklage von 2009 an bis 2018 immer wieder gequält, misshandelt und ab ihrem zehnten Lebensjahr auch regelmäßig missbraucht und vergewaltigt hatte, erhielt ein 41-jähriger Pinzgauer am Montag am Landesgericht Salzburg zehn Jahre unbedingte Haft.

SN/apa Symbolbild.