Mit schweren Verletzungen musste am Freitagmorgen ein 51-Jähriger in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen werden.

Laut Polizei war der Landwirt in Seeham mit Stallarbeiten beschäftigt, als der Stier in angriff und zu Boden schleuderte. Rotes Kreuz und der Notarzt versorgten den Mann, ehe in der Hubschrauber "Christophorus 6" in das Unfallkrankenhaus brachte.

Quelle: SN