Stift St. Peter ließ dutzende Bäume am Mönchsberg fällen

Die Bäume seien nicht mehr standsicher gewesen, heißt es vonseiten des Forstamts der Stadt Salzburg.

Die hauseigenen Forstarbeiter des Stift St. Peter fällten in den vergangenen Tagen dutzende Bäume unterhalb des "Bürgermeisterlochs" am Mönchsberg. Es habe sich zu 80 Prozent um Eschen gehandelt, die vom Triebsterben betroffen seien, heißt es von Seiten des Stifts. Entlang des Hans-Sedlmayr-Weges und bei Privatgärten sei es immer wieder zu gefährlichen Baumstürzen gekommen, an anderen Stellen wäre das bloße Verfaulen der Eschen schade. In der Unterschicht warte bereits eine Naturverjüngung aus Bergahorn und anderen Laubbäumen. Man habe auch "aus wirtschaftlichen Gründen die gute Marktlage ausnutzen müssen", der Wald sei auch Wirtschaftsfaktor. Die Fällungen waren vom Forstamt genehmigt, es habe sich um nicht standsichere Bäume gehandelt. Die Baumfällarbeiten seien nötig gewesen, es habe sich um sehr alten Baumbestand gehandelt.