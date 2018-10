Stille Nacht? Die Geburt als Thema einer Sonderausstellung in der Bibelwelt Salzburg

Weibliche Facetten Gottes, das Thema Leihmutterschaft im Alten Orient und eine begehbare Gebärmutter stehen im Mittelpunkt der Schau. Sie wird am 6. Oktober um 18 Uhr eröffnet.

Mit der Sonderausstellung "Stille Nacht? Geburt in der Bibel" lenkt Bibelwelt-Obmann Heinrich Wagner den Blick auf wenig Bekanntes: Der Besucher erfährt, dass "Erbarmen" und "Gebärmutter" auf ein Wort zurückgehen und dass es im Alten Testament viele weibliche Bilder Gottes gibt. In einer begehbaren Gebärmutter lassen sich die Herztöne von Jesus nachempfunden. Die Ausstellung wird zum Beginn der Langen Nacht der Museen am 6. Oktober um 18 Uhr eröffnet.

Sowohl im Hebräischen als auch im Arabischen gehen "Erbarmen" und "Gebärmutter" auf einen Wortstamm zurück. "Gott hat Erbarmen mit uns und umhüllt uns gleichzeitig wie eine schützende Gebärmutter", erklärt Pfarrer Heinrich Wagner. Für das Volk der Israeliten, das ständig verfolgt worden war, spielte Erbarmen eine zentrale Rolle. Aber auch den gesamten Koran müsse man unter dem Aspekt Gottes, des "Allerbarmers" betrachtet werden.

Dass die Geburt von Jesus durchaus nicht so idyllisch von statten gegangen ist, wie wir uns das angesichts des Liedes "Stille Nacht" gerne vorstellen wollen - auch das erfährt der Besucher der Sonderausstellung. Spannend ist auch der rekonstruierte Gebärstein oder die Erkenntnis, dass es Leihmutterschaft bereits im Alten Orient gegeben hat. Sie wurde brutal ausgeführt: "Reiche, kinderlose Frauen führten ihrem Ehemann eine Sklavin zu. Der hat die Sklavin dann geschwängert. Die Geburt wurde so eingerichtet, dass die Sklavin auf dem Schoß ihrer Herrin gebar. Das Kind war damit rechtlich das Kind der Herrin", erklärt Wagner.

