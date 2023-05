Stille-Nacht-Museum Hallein schickt Friedenstaube um die Welt

Ein indischer Künstler nimmt ein Friedenssymbol aus dem Stille-Nacht-Museum in seine Heimat. In Zukunft soll die Bronzetaube öfter einmal auf Reisen gehen.

Mitte Mai nahm der indische Künstler K.K. Ghandi (l.) die Bronzetaube von Museumsdirektor Florian Knopp in Empfang.

Das "Stille Nacht"-Lied ist weltweit nicht nur als Weihnachtslied, sondern auch als Friedenshymne bekannt. Seit kurzem ist dieser Friedensgedanke auch wortwörtlich angreifbar - in Gestalt einer Bronzetaube des deutschen Künstlers Richard Hillinger.

"Seine Tauben sind benannt nach Persönlichkeiten, sie stehen für Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Humanität, Demokratie und Menschenrechte und sollen auf die Gefährdung dieser Werte aufmerksam machen", erklärt Florian Knopp, Direktor des Keltenmuseums und des Stille-Nacht-Museums Hallein.

In letzterem hat nun seit Herbst 2022 eine Taube für Stille-Nacht-Komponist Franz Xaver Gruber ihren Heimatort gefunden. "Sie soll als Friedensbotschaft an Personen und Institutionen verliehen werden", erklärt Knopp. Als erster wird der indische Künstler K.K. Ghandi, der auf Einladung des Vereins TajMaHallein einige Wochen in Hallein verbracht hatte, die "Gruber-Taube" mitnehmen.

"Wir haben die Idee gemeinsam mit dem Museum entwickelt", sagt Martina Mathur vom Verein. "Er hat sich sehr gefreut, der Bote sein zu dürfen, und die Taube gleich in das Livepainting im Stille-Nacht-Museum eingebaut. Und in Indien war er mit der Taube schon in den nationalen Medien." Mathurs Mann bringt die Taube zum Gruber-Geburtstag Ende November wieder zurück.

Taube soll jedes Jahr unterwegs sein

"Unsere Idee mit der Taube ist, dass sie jedes Jahr von Ende November bis Weihnachten einen Monat lang in Hallein ist, und dann mit der Friedensbotschaft wieder weitergegeben wird", sagt Knopp. "Jeder kann sich dafür bewerben und überlegt sich, wem er sie weitergeben möchte."

Er begrüßt die Geste als "verbindende, offene Möglichkeit, die Friedensbotschaft zu versinnbildlichen". Selbst die Möglichkeit, dass die Taube nicht wieder zurückgegeben werde, passe zur Botschaft: "Es ist wie mit dem Frieden - er ist ein fragiles Gut, das man erst wahrnimmt, wenn es nicht mehr da ist."