Sting-Konzert trotz Genehmigung abgesagt, Open-Air-Debatte geht weiter

Grund dafür könnten die Auflagen des Altstadterhaltungsgesetzes sein.

In weniger als zwei Monaten hätte der weltbekannte Musiker Sting auf dem Residenzplatz auftreten sollen. Das geht aus einem Amtsbericht der Stadt aus dem vergangenen Jahr hervor. Der parteifreie Gemeinderat Harald Kratzer hat deshalb eine Anfrage beim Bürgermeister eingereicht. "Früher gab es viele Auftritte von Top-Acts auf dem Residenzplatz. Sting kommt am 16. Juli nach Klagenfurt. Ich frage mich, wieso es dort funktioniert", sagt er.

Veranstaltungen sind an Altstadterhaltungsgesetz gebunden

"Das Konzert wurde von Salzburg nach Klagenfurt verschoben. Wir vermuten, dass der Veranstalter mit den Auflagen des Altstadtschutzgesetzes zeitlich nicht mehr zurechtkam", heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Als Veranstalter ist im Amtsbericht die COFO Entertainment GmbH & Co. KG angeführt. Ihre Stellungnahme war zu Redaktionsschluss noch ausständig.

Das Salzburger Altstadterhaltungsgesetz geht auf 1967 zurück und unterteilt die Altstadt in zwei Zonen. Will man eine Veranstaltung organisieren, so sind Bestimmungen einzuhalten. Die fallen in der Zone eins (und somit am Residenzplatz) strenger aus.

"Open-Air-Konzert nicht ganz friktionsfrei"

In der Open-Air-Debatte steht besonders der Altstadtverband in der Kritik. Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer sieht die verschärften Auflagen weniger problematisch. Auch der Altstadtverband ist bei Veranstaltungen an das Landesgesetz gebunden. "Wir sind mit dem Gesetz noch nie in Schwierigkeiten gekommen. Wenn man genügend Zeit einplant, hat man auch kein Problem, die Auflagen einzuhalten", so die Altstadtchefin.

Freiluftkonzerten steht sie grundsätzlich positiv gegenüber. "Würde das Sting-Konzert stattfinden, hätte ich schon eine Karte", betont sie. Dennoch seien Open-Air-Konzerte nicht friktionsfrei. Geht es nach ihr, brauche es das ganze Jahr über ein ausgewogenes Angebot, denn: "Ein Open-Air-Konzert jeden Tag wäre auch zu viel."