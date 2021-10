Stöckl: "Hauptpunkt ist immer die Situation in den Spitälern"

Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl über die Notwendigkeit der Maßnahmen im Tennengau, die Aussagekraft der Inzidenzen, die Lage in den Spitälern und Impfdurchbrüche.

Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) ist in der Landesregierung für das Gesundheitsressort zuständig.



Redaktion: Warum hat ausgerechnet der Tennengau so schlechte Corona-Zahlen?

Stöckl: Der Tennengau hat die höchste Inzidenz und ist mit Abstand am weitesten hinten mit der Durchimpfungsrate. St. Koloman und Krispl liegen sogar noch weit unter 50 Prozent. Dieser Zusammenhang ist klar, niedrigste Rate, höchste Inzidenz. Und bei Ungeimpften im Tennengau ist die Inzidenz sieben mal so hoch wie bei Geimpften.

Die Kritik vieler Impfskeptiker ist aber, es gebe ...