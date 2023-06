Stöckl zum Abschied: "Freue mich auf Reisen, Familie, Enkerl, Sport und Berge"

Der Halleiner Ex-Bgm. und Landesvize Christian Stöckl hat in Stadt und Land viele Spuren hinterlassen. Nun verabschiedet er sich aus der Politik. Anders machen würde er nichts, meint er im TN-Gespräch - außer sich mehr Zeit für die Familie nehmen.

Kommendes Jahr hätte Christian Stöckl die 30 Jahre vollgemacht: 1994 stieg er in Hallein als Stadtrat in die Politik ein, 1999 gewann er die Direktwahl zum Bürgermeister, das blieb er knappe drei Perioden (2009 bis 2013 war er zudem Landtagsabgeordneter), bis Wilfried Haslauer den heute 65-Jährigen nach der vorgezogenen Landtagswahl 2013 als (unter anderem) Finanz- und Gesundheitsreferenten in die Landesregierung berief.

"Gerade die ersten Jahre waren von der Aufarbeitung der Finanzcausa geprägt. Durch seine umsichtige Politik konnte die Halbierung der Verschuldung des Landes erreicht werden und somit stabilisierten sich die Finanzen in Salzburg", betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer, als er dem gebürtigen Pongauer kürzlich zum Abschied das Große Ehrenzeichen des Landes verlieh. Im Gesundheitsbereich habe Stöckl den Erhalt sämtlicher Spitäler und somit die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau in allen Bezirken gesichert: "Bei der gemeinsamen Gesundheitsplanung des niedergelassenen und stationären Bereichs war er Vorreiter in Österreich."

Stöckl sei für ihn immer ein "Anpacker" gewesen: "Um die Finanzen des Landes wieder auf stabile Beine zu stellen, brauchte es auch teils unpopuläre Entscheidungen. Davor hat sich Christian Stöckl nie gedrückt. Ähnlich war es auch im Bereich Gesundheit, nicht nur, aber vor allem in der Corona-Krise."

"Trotz Sparkurs konnten wir investieren, es ist viel weitergegangen"

Stöckl, der vor seiner Politkarriere als Mathematik- und Geografielehrer am Gymnasium Hallein arbeitete, zeigt sich im TN-Gespräch vor allem stolz auf die finanzielle Gebarung von Stadt und Land unter seiner Ägide: "Sowohl in Hallein als auch im Land konnte ich die jeweils zu meinem Antritt desolaten Finanzverhältnisse lösen und beide wieder auf eine finanziell stabile Basis bringen. Aber gleichzeitig ist auch sehr viel an Arbeit weitergegangen, wir haben sehr viel investiert in die verschiedensten Bereiche, in Hallein zum Beispiel in das neue Seniorenheim, den großen Krankenhausumbau, das neue Musikum etc. Und im Land dasselbe, wir haben im Schnitt jedes Jahr das Zwei- bis Dreifache der Inflation in das Gesundheitssystem gesteckt."