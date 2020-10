"Stöpselgeld" für die Schmetterlingskinder

Schon seit Jahren sammelt Brigitte Obermüller Flaschenstöpsel für karitative Zwecke - seit diesem Herbst nun auch im größeren Ausmaß.

Schon vor knapp einem Jahr sprachen die "Tennengauer Nachrichten" mit Brigitte Obermüller über ihre außergewöhnliche Sammelleidenschaft - damals managte Obermüller das Ganze mit nur wenigen, aber treuen Helfern. Wie dem Salzburger Stefan Lazar, der mangels Auto die Plastikstöpsel-Spenden mit dem Fahrrandanhänger einsammelte.

Kurzfristig stand sogar das gesamte "Werkl" still: "Die Lagermöglichkeiten in Kuchl wurden uns nicht mehr zur Verfügung gestellt und wir bekamen auch für die Abholung der Stöpsel nur noch 100 Euro pro Tonne", sagt die Kuchlerin. "Kurzfristig war alles stillgelegt, da musste ich etwas machen. Ich habe eine Wiener Gruppe gefunden, die macht das ganz großartig, da konnten wir uns anhängen."

Mittlerweile ist die Gruppe durchgestartet und hat sich mit anderen "Stöpselsammlern" im Land vernetzt: "Vor einem Jahr war ich fast allein, dann hat sich der Pinzgau dazugesellt. Und was wir jetzt an Größe gewonnen haben, das ist schon sehr positiv."

15 Sammelstellen in fünf Salzburger Bezirken

An 15 Sammelstellen in der Stadt Salzburg, im Flachgau, Tennengau, Pinzgau und Pongau können Helfer mittlerweile passende Stöpsel abgeben. Brauchbar sind dabei die Stöpsel verschiedenster Behälter, von PET-Trinkflaschen über Lebensmittelbehälter bis zu Putzmittelverpackungen. "Es müssen feste Plastikverschlüsse sein und nicht größer als acht mal acht Zentimeter. Die meisten haben innen einen Aufdruck PE oder HD/PE", erklärt Obermüller.

Sie und ihre Helfer sammeln die Säcke mit Stöpseln ein bzw. bekommen sie zu den Sammelstellen gebracht. Die Salzburger Logistik-Firma Morawa-Berchtold lagert sie ein und liefert die Säcke dann gesammelt an ein Kärntner Recycling-Unternehmen, das 200 Euro pro Tonne dafür zahlt. Dieser Erlös kommt zur Gänze dem Verein "Debra" bzw. dem Debra-Haus der Salzburger Landeskliniken zugute. "Debra" unterstützt Patienten der Hautkrankheit Epidermolysis bullosa, die sogenannten Schmetterlingskinder, die eine extrem verletzliche Haut haben.

Ein durchgetakteter Alltag

"Während der Kindergartenzeit meiner Tochter wurden wir angehalten, Plastikstöpsel zu sammeln, die dann gegen Geld für Debra eingetauscht wurden", erinnert sich Obermüller an die Anfänge des Sammelns. Als ihre Vorgängerin die Sammlung nicht mehr weiter organisieren wollte, entschied sich Obermüller, die Tätigkeit zu übernehmen. Dabei ist ihr Alltag ohnehin gut durchgetaktet: Ihre fünf Kinder sind 23, 21, 20, 18 und zehn Jahre alt, der Mann macht Schichtarbeit, sie selbst ist als Betriebsrätin 30 Stunden in der Woche tätig. "Wie viele Wochenstunden da reinfließen? Keine Ahnung", sagt sie im TN-Gespräch. "Das geht alles so nebenbei, da holst da mal was ab und dort mal. Was wirklich viel Arbeit war, war die Sucherei nach Lagerflächen, Logistikpartnern etc."

Der große Aufwand stört sie nicht: 2019 hat das Team 2,64 Tonnen an Stöpseln gesammelt, für 2020 stehen die Sammler aktuell bei 3,3 Tonnen. Und jeder Euro zählt.