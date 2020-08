"Stoppt die Ausschreibung!" Team des Frauenhauses Hallein protestiert

Im Streit um die Neuausschreibung der Frauenhäuser in Salzburg und Hallein meldet sich nun auch das Team des Frauenhauses Hallein zu Wort.

"Jetzt reicht es auch dem Team des Frauenhauses Hallein!" Mit diesen Worten protestieren die Mitarbeiterinnen nun auch gegen die Ausschreibung der Frauenhäuser. Ihre Argumente: "Statt der zusätzlich notwendigen Übergangswohnungen für misshandelte Frauen und deren Kinder, die aus dem Frauenhaus ausziehen, werden die vorhandenen Frauenhausplätze durch 27 Schutzunterkünfte im ganzen Land verteilt, wo sich aufgrund der dörflichen Strukturen alle kennen, und die Frauenhäuser werden geschlossen." Und weiter: Ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen werde missachtet und mit Füßen getreten. "Wir wurden nie zu einem Gespräch eingeladen, um unsere langjährigen Erfahrungen in eine Veränderung miteinzubeziehen. Was wir zumindest von der Politik erwarten dürfen, ist eine persönliche Stellungnahme in Bezug auf unsere berufliche Zukunft, damit wir nicht sämtliche Informationen aus den Medienberichten entnehmen müssen."

Die Neuausschreibung des Betriebs der Frauenhäuser in Hallein und der Stadt Salzburg läuft. Bis Jahresende soll die Entscheidung fallen. Die Zukunft der 30 Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser ist noch nicht geklärt. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) hatte in diesem Zusammenhang gesagt: "Der neue Träger wird genau diese Expertise der Mitarbeiterinnen brauchen. Im besten Fall ist es also ein Übergang von einer Trägerschaft zur anderen."

Quelle: SN