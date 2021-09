Stopptafel missachtet: Mopedfahrer von Auto erfasst

Ein 52-Jähriger wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Straßwalchen schwer verletzt.

Auf der Mondseer Bundesstraße in Irrsdorf bei Straßwalchen ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Pkw. Der 52-jährige Mopedlenker missachtete laut Polizeibericht eine Stopptafel und löste dadurch diesen Unfall aus. Dabei verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Der 65-jährige Autolenker blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Aufgrund der schweren Verletzung konnte die Polizei beim Mopedlenker keinen Alkomattest vornehmen.