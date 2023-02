Nach Großbrand in der HAK in Salzburg-Lehen: Zwei Bauarbeiter angeklagt

Vor sieben Monaten führten Flämmarbeiten auf dem Dach der HAK zu einem Großbrand. Nun gibt es einen Strafantrag gegen zwei Bauarbeiter.

Stundenlang wüteten am 11. Juli 2022 die Flammen in der Handelsakademie 1 in Salzburg. Auf dem Dach der Schule war in den Mittagsstunden ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasch aus, kurze Zeit später standen das über 1000 Quadratmeter große Dach und das obere Stockwerk der Schule in Flammen.

In den Tagen darauf stellte sich schnell heraus: Kurz bevor das Feuer ausbrach, waren Arbeiter auf dem Dach der Schule beschäftigt gewesen. Die Männer führten dort Flämmarbeiten durch ...