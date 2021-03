Strafantrag gegen Pongauer Zahnarzt, der angeblich coronainfiziert ordinierte, wurde ausgedehnt

Dem Zahnarzt, der coronainfiziert ordiniert haben soll, wird nunmehr auch Körperverletzung angelastet. Hintergrund: Ein Patient und eine Assistentin von ihm wurden in der Folge auch positiv auf das Virus getestet - der Staatsanwaltschaft zufolge habe der Arzt dies zu verantworten.

Am kommenden Montag soll sich jener Pongauer Zahnarzt, der laut Ermittlungen Anfang März als Coronainfizierter trotz Absonderungsanordnung zwei Mal die Quarantäne ignoriert und weiter ordiniert habe, am Landesgericht verantworten. Am Freitag, drei Tage vor dem Prozess, wurde nun bekannt, dass die Staatsanwaltschaft (StA) dem Mediziner nicht mehr nur "vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" (§ 178 StGB) vorwirft. Die Anklagebehörde teilte dem Gericht nämlich schriftlich mit, den Strafantrag in der Hauptverhandlung auszudehnen - in Richtung Körperverletzung (§ 83 StGB) in zwei Fällen.

Laut StA-Sprecherin Elena Haslinger basiere die Ausdehnung darauf, dass der Arzt zum einen am 2. März in Kenntnis seines positiven Corona-Antigentests und trotz mündlichen Absonderungsbescheids einen Patienten in der Ordination behandelt habe. Dieser Patient sei dann kurz darauf auch positiv getestet worden. Der Beschuldigte habe durch sein Handeln, so der (neue) Vorwurf, den Mann in seiner Gesundheit geschädigt, ihm eine Körperverletzung zugefügt.

Der zweite Körperverletzungsvorwurf bezieht sich auf eine Assistentin des Arztes, mit der er im Rahmen der Behandlung des besagten Patienten am 2. März ebenfalls Kontakt hatte und die dann auch positiv getestet wurde.

Wie berichtet soll der Arzt am 3. März erneut in die Praxis gegangen und wieder mit einem Mitarbeiter Kontakt gehabt haben. Der Arzt wird von Rechtsanwalt Kurt Jelinek verteidigt. Jelinek betont, dass es "Missverständnisse" bezüglich der Tests bei seinem Mandanten gegeben habe.