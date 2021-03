Strafen für vier in Salzburg verurteilte Staatsverweigerer sind der Staatsanwaltschaft zu gering

Wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung waren vor einer Woche vier Männer, 53 bis 72 Jahre alt, am Salzburger Landesgericht zu jeweils teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Laut Anklage der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft (StA) Graz hatten sich die vier sogenannten Staatsverweigerer dem staatsfeindlichen Pseudo-Gerichtshof "Global Court of the Common Law" (GCCL) angeschlossen.

SN/sn Symbolbild.