Straftat in Salzburger Apotheke war "nur" Diebstahl, kein schwerer Raub

Mit dem Vorwurf des schweren Raubes sah sich am Dienstag am Landesgericht Salzburg ein 37-jähriger in Bayern lebender Deutsch-Italiener konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft warf dem in Deutschland wegen Drogendelikten erheblich vorbestraften Mann vor, er sei im Jänner dieses Jahres bereits mit einer Waffe in der Jacke in eine Apotheke in Salzburg marschiert.

In der Apotheke erkundigte sich der Angeklagte am Verkaufspult bei einer Angestellten nach Fentanyl-Schmerzpflaster. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid gegen chronische starke Schmerzen; oft werden diese Pflaster von Drogensüchtigen ausgekocht, die sich den Sud dann spritzen. In der Folge ließ sich der 37-Jährige von der Apothekenmitarbeiterin eine Packung Fentanyl-Pflaster zeigen. Er schnappte die Packung und ging schnell Richtung Ausgang. Die Rufe der Frau, stehenzubleiben, ignorierte er. Ein in Nähe der Mitarbeiterin stehender Apotheker schaltete sich ein: "Er ist ...