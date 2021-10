Straftaten in Serie: Schwer vorbestrafte Brüder in Salzburg vor Gericht

Duo weitgehend nicht geständig; Vorwürfe reichen von Raub über Körperverletzung bis Nötigung; Prozess wurde schließlich vertagt.

Der Jüngere wurde bereits 16 Mal gerichtlich verurteilt, der Ältere zehn Mal: Seit Donnerstag schon stehen zwei massiv vorbestrafte bosnische Brüder (33 und 36) aus dem Tennengau wegen einer Vielzahl neuerlicher, ihnen angelasteter Delikte am Landesgericht vor den Schöffen (Vorsitz: Richterin Madeleine Vilsecker).

Die Vorwürfe gegen das Duo, fast alle der inkriminierten Taten sollen sie unabhängig voneinander im Sommer 2021 verübt haben, lesen sich wie ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch: versuchter schwerer Raub, Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Nötigung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung, Diebstahl und noch mehr.

Dem 33-Jährigen wurde überdies Bestimmung zum Amtsmissbrauch angelastet, weil er bereits im März 2020 einen Salzburger Polizisten - erfolgreich - darum ersucht hatte, ihm zu verraten, ob gegen ihn wegen anderer ihm damals angelasteter Straftaten ein Haftbefehl bestehe. Zur Erklärung: Der 33-Jährige befand sich damals in Slowenien; nach ihm wurde bereits gefahndet - was ihm der Polizist damals auch mitteilte, samt Nachsatz: "Bleib lieber in Slowenien." Der Polizist wurde übrigens diesbezüglich wegen Amtsmissbrauchs bereits am Donnerstag zu acht Monaten bedingter Haft und 960 Euro Geldstrafe verurteilt (rechtskräftig).

Dem jüngeren der Brüder wurde weiters etwa angelastet, auf eine Frau bis zu deren Bewusstlosigkeit eingeschlagen und eingetreten zu haben, der Ältere wiederum soll beispielsweise einer Bekannten 700 Euro gestohlen und sie mit dem Tode bedroht haben - zudem habe er deren Mobiltelefon zerstört. Beide Brüder gemeinsam sollen überdies versucht haben, im Juli 2021 einem Mann unter Ansetzen einer Stahlrute dessen Porsche zu rauben. - Der am Freitag fortgesetzte Schöffenprozess wurde schließlich auf den 22. November vertagt.