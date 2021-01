Strafzettel für ahnungslose Gratisparker schafft Ärger

In der Stadt Salzburg bleiben die Kontrollen in den Kurzparkzonen bis zum letzten Tag des derzeitigen Lockdowns am 7. Februar ausgesetzt. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt. In Zell am See ist das anders. Im Gegensatz zum ersten und zweiten Lockdown verzichtet man in der Bergstadt dieses Mal nicht mehr auf Kontrollen.

Das hat sich aber offensichtlich noch nicht herumgesprochen. Nachdem zahlreiche Autofahrer ohne Parkschein Strafe zahlen mussten, ergoss sich in den letzten Tagen in den sozialen ...