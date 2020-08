Straßenbeleuchtung in Salzburger Stadtteilen fiel aus

Ungewohnt dunkel war es am Donnerstagabend auf vielen Straßen und Plätzen in der Stadt Salzburg.

In der Salzburger Altstadt sowie weiteren Stadtteilen, vor allem in Schallmoos, der Elisabethvorstadt, in Lehen, Mülln und Aiglhof, fiel am Donnerstagabend etwa um 20.30 Uhr die öffentliche Beleuchtung aus. Fachleute der Salzburg AG und des Magistrats arbeiteten an der Behebung des Schadens. Der Grund für den Ausfall dürfte nach ersten Informationen in einem Defekt an der Einschaltautomatik gelegen sein. Verkehrsampeln und der Obusbetrieb waren nicht davon betroffen.

Quelle: SN