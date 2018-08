Magisch, zauberhaft, atemberaubend. International gefragte Straßenartisten zeigen ihre Künste unter freiem Himmel. Ihr Lohn: Applaus und Hutgeld.

Es war ein magischer Augenblick. Just als Straßenkünstler El Diabolero auf dem Kornsteinplatz in der Halleiner Altstadt mit seiner Show loslegte und seine Diabolos hoch über den Dächern tanzen ließ, zeigte sich am Freitag zum ersten Mal die Sonne.