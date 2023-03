Straßennamen in Salzburg: Frauen kommen fast nicht vor

In Seekirchen wurde jetzt erstmals eine Straße nach einer Frau benannt. Vor allem am Land sind weibliche Straßennamen rar gesät.

Gemeindevertreterin Eva Spießberger (SPÖ) setzte sich in Seekirchen für eine „Helma Schimke Straße“ ein.

"In Seekirchen gibt es mehr Straßen, die nach Fischen als nach Frauen benannt sind", kritisiert SPÖ-Gemeindevertreterin Eva Spießberger. Ihr Antrag, die Straße zur Bezirkshauptmannschaft (BH) nach der Seekirchnerin Helma Schimke zu benennen, wurde durch die Mehrheit von ÖVP und FPÖ abgelehnt. Helma Schimke war Architektin und Pionierin des Frauenbergsteigens. Im Jahr 1961 stieß sich der Österreichische Alpenverein noch daran, dass eine Mutter von drei Kindern an der Erstbesteigung eines Siebentausenders in Pakistan teilnimmt. Nun erhält sie erneut keinen Platz im ...