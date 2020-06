Vergangene Woche machte die Familie eines Unfallopfers mit einer Mahnwache auf die Folgen von Raserei aufmerksam. Am Tag darauf lieferten sich zwei Autofahrer ein Rennen im Ortsgebiet.

Es ist Freitagabend, exakt 22.36 Uhr: Eine Zivilstreife der Polizei fährt gerade in Richtung der Flughafenunterführung in Salzburg-Maxglan. Den Polizisten fallen zwei Fahrzeuge auf - ein Audi und ein BMW. Die Pkw sind mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wals unterwegs. ...