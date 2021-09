Straßensperre in Bergheim wird akzeptiert

Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt in Bergheim auch morgens gesperrt. Anrainer sollen geschont, die Begegnungszone aufgewertet werden.

Deutlich weniger morgendliche Begegnungen als sonst gibt es seit Montag in der Begegnungszone in Bergheim - zumindest zwischen Autofahrern und Fußgängern. Ein Scherengitter verhindert an Schultagen auf Höhe Apotheke zwischen 7.15 und 7.45 Uhr die Durchfahrt durchs Ortszentrum. Den einmonatigen Testlauf hat die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Grund ist das seit Jahren ständig steigende Verkehrsaufkommen. Die bereits im Jahr 2014 eingerichtete Begegnungszone in der Dorfstraße habe nicht den gewünschten Effekt gezeigt, erklärt Bürgermeister Robert Bukovc die Aktion.

