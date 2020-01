Straßensperre in Salzburg wird vorverlegt

Am 27. Jänner beginnen die Arbeiten in der Riedenburg.

Aufgrund der guten Wetterbedingungen starten die Bauarbeiten in der Kaserngasse und Neutorstraße bereits am Montag, den 27. Jänner, und damit eine Woche früher als geplant. Dies war eine der Informationen, die Stadträtin Martina Berthold im Rahmen eines Infoabends am 21. Jänner 2020 den rund 50 anwesenden Bewohnern des Stadtteils Riedenburg bekannt gab.

Die Salzburg AG erneuert von 27. Jänner bis Ende Februar in der Kaserngasse die Wasserleitung. Die Wiederinstandsetzung des Straßenbelags erfolgt ab April, da Asphaltmischgut erst nach Ostern von den Asphaltmischwerken produziert wird. Während der Bauarbeiten ist die Kaserngasse tagsüber wie bereits im Herbst für den Verkehr gesperrt. Zu- und Abfahrten sind zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr sowie an arbeitsfreien Tagen uneingeschränkt möglich.

Gleichzeitig beginnt im Kreuzungsbereich der Neutorstraße mit der Moosstraße bis zur Maxglaner Hauptstraße die Erneuerung des Kanals sowie der Gas- und Wasserleitungen. Parallel dazu erfolgt auch der Ausbau des Breitbandinternets.

Während der gesamten Bauzeit ist in diesem Bereich eine Sperre der Neutorstraße für den gesamten motorisierten Individualverkehr notwendig. Benutzbar bleibt der Abschnitt für Anrainer, für den öffentlichen Verkehr sowie zu Fuß und mit dem Rad. Der Individualverkehr kann Richtung Aiglhof über die Reichenhaller Straße oder die Hübnergasse ausweichen. Richtung Süden wird der Verkehr über den Linksabbieger in der Neutorstraße in die Moosstraße umgeleitet. Nach Abschluss der Arbeiten in der Neutorstraße zwischen Moosstraße und Bayernstraße (etwa Anfang Mai) kann der Verkehr auch über die Bayernstraße ausweichen.

Stadteinwärts wird der Verkehr über die Späthgasse, Moosstraße, Sinnhubstraße und Leopoldskronstraße umgeleitet. Fachleute der Stadt entwickelten gemeinsam mit einem externen Verkehrsplaner einen detaillierten Verkehrsführungsplan, um den Verkehr in diesem sensiblen Bereich möglichst reibungslos führen zu können.

Weitere Baumaßnahmen 2020:

• Während der Bauarbeiten (Kanal-, Gas- und Wasserleitung) im August / September in der Anton-Hochmuth-Straße ist auch diese abschnittsweise für den Verkehr gesperrt.

• Kurze und geringfügige Verkehrsbehinderungen kann es auch in der Eduard-Baumgartner-Straße im Bereich des Hauses Nr. 4 geben, wo eine Kanalsanierung notwendig ist.

• In der Leopoldskronstraße zwischen Almkanal und Nußdorferstraße werden von der Salzburg AG die Gas- und Wasserleitungen erneuert. Dies bedingt eine Sperre der Leopoldskronstraße zwischen Sinnhubstraße und Nußdorferstraße. Diese Arbeiten werden in der Ferienzeit von Juli bis September durchgeführt. Im Zuge dieser Sperre wird der gesamte Kreuzungsbereich in der Leopoldskronstraße/Sinnhubstraße neu gestaltet.

• Im Anschluss wird in der Leopoldskronstraße zwischen Sinnhub- und Neutorstraße im Herbst die Fahrbahn saniert.

