Am Wochenende kam der Urlauberverkehr durch Salzburg ins Stocken: Mehr als 3000 Fahrzeuge pro Stunde wurden gezählt. Die Ausweichrouten blieben frei - bis auf eine Ausnahme.

Ein Blick aus der Luft verschaffte Sicherheit: Am Samstag hob Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) mit dem Verkehrshubschrauber ab, um sich ein Bild von der Wirksamkeit der Fahrverbote rund um die Tauernautobahn machen zu können. Die Reisewelle kam am Wochenende so ...