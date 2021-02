Straßenzeitung in Salzburg verkaufen - klingt leichter, als es ist

Wie ist es, Leute täglich zum Kauf einer Straßenzeitung zu animieren? Zwei Studentinnen wollten es wissen. Das Resultat: viele neue Bekannte.

Einen kurzen Blick. Das ist alles, was die Verkäuferin der Straßenzeitung "Apropos" bekommt. Die Passanten eilen weiter, ohne zu bemerken, dass die junge Frau, die an diesem Tag an der Salzburger Kaipromenade steht, gar keine richtige Verkäuferin der Zeitung ist. Isabella Langer ist - anders als viele "Apropos"-Verkäufer - nicht obdachlos. Die 26-Jährige ist Studentin, wohnt in der Stadt Salzburg und das wenige Geld, das sie beim Verkauf einnimmt, spendet sie.

Zusammen mit einer Studienkollegin wagte sie in ...