Straßwalchen: 23-Jähriger nach Frontalkollision per Notarzthubschrauber ins LKH gebracht

Zwei verletzte Autolenker hat es am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttenedter Landesstraße bei Straßwalchen gegeben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr auf der L 265 im Ortsteil Neuhofen. Eine 41-jährige, aus Wien stammende Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw von Straßwalchen kommend in Richtung Stockham und bog in Neuhofen links auf eine unbenannte Gemeindestraße in Richtung Winkl ein. Dabei übersah sie den auf der L 265 entgegenkommenden PKW, welcher von einem 23-jährigen Oberösterreicher gelenkt wurde.

Durch die Kollision wurden beide Beteiligten verletzt. Die 41-jährige Fahrzeuglenkerin wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der 23-jährige Oberösterreicher wurde mit dem Hubschrauber Christophorus 6 ins Uniklinikum Salzburg geflogen. Er hatte laut Rotem Kreuz schwere Verletzungen erlitten.

An beiden beteiligten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Es waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen sowie zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes und der Hubschrauber Christophorus 6 mit dem Team der Flugrettung im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Totalsperre der Hüttenedter Landesstraße erforderlich.