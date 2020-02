Straßwalchen: Auto durchbrach Hausmauer

21-jähriger Lenker fuhr quer über die Terrasse und landete im Wohnzimmer. Der Lenker wurde schwer verletzt und musste mit einer Bergeschere aus dem Autowrack geschnitten werden.

In der Nacht auf Sonntag kam in Straßwalchen ein 21-jähriger Oberösterreicher mit seinem Pkw rechts von der Straße ab. Er fuhr in eine Hauseinfahrt, über eine Terrasse und prallte in der Folge gegen die Hauswand eines dort stehenden Wohnhauses. Durch die Wucht des Anpralls wurde die Hauswand zum Wohnzimmer durchbrochen. Es entstand ein ca. einen Quadratmeter großes Loch, das Wohnhaus wurde schwer beschädigt. Das Glück der Bewohner: Sie schliefen im 1. Stock und blieben unverletzt. Der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere geborgen werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde der 21-Jährige mit schweren Verletzungen an Beinen und am Kopf in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Das Unfallauto war ein Totalschaden. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Quelle: SN