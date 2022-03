Straßwalchen: Auto erfasste Mutter und ihr einjähriges Kleinkind - beide ins Spital geflogen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Straßwalchen wurden eine 37-jährige Frau und ihr einjähriges Kind offenbar schwer verletzt. Eine 67-jährige Flachgauerin war mit ihrem Pkw in die Mondsee-Straße (B 154) eingebogen, als sie mit dem Auto aus noch unbekannter Ursache die auf dem Fahrbahnrand gehende Mutter erfasste, die ihr einjähriges Kleinkind im Arm hielt.

SN/www.bilderbox.com Symbolbild.