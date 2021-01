Straßwalchen: Bäuerin stürzte vom Heuboden in die Tiefe

Im Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens in Straßwalchen kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Die 54-jährige Bäuerin war gemeinsam mit ihrem Sohn damit beschäftigt, Heu vom Heuboden in den Stall hinunterzuwerfen, als sie durch ein Loch etwa vier Meter in die Tiefe stürzte. Dabei schlug sie mit dem Rücken auf einem Holzbalken auf.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild