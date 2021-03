Straßwalchen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 44-Jähriger verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto.

Am Samstagvormittag ereignete sich in Straßwalchen ein Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Braunau verlor aus noch unbekannter Ursache im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über einen Randstein. Er geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Auto eines Flachgauer Ehepaares. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Laut Polizei verliefen die Alkotests negativ.