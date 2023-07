Straßwalchen: E-Biker bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Beide Unfallbeteiligte hatten Alkohol im Blut.

Am Freitagabend kam es in Straßwalchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Biker. Der E-Biker stürzte nach einem Zusammenstoß mit dem Auto und verletzte sich dabei. Einen Helm trug der 33-jährige Flachgauer laut dem Bericht der Polizei nicht. Die Polizisten führten bei beiden Lenkern Alkomattests durch und stellten bei der 37-jährigen Pkw-Lenkerin einen Blutalkoholwert von 0,96 Promille fest. Der Frau wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Auch der E-Bike-Lenker war alkoholisiert. Bei ihm wurden 0,9 Promille gemessen. Die beiden Personen werden angezeigt.