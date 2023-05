Straßwalchen ehrt einen großen Musiker

Straßwalchen feiert am Wochenende Joseph Woelfl (1773 bis 1812). Der Pianist, Komponist und Musiklehrer ist in Straßwalchen aufgewachsen, ist aber dort in Vergessenheit geraten. Das will die Internationale Joseph-Woelfl-Gesellschaft, die von Wien nach Straßwalchen verlegt wurde, jetzt ändern: Sie lädt am Wochenende zu einem großen Symposion ein. Schirmherrin ist Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Ein Höhepunkt ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr - nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche - die Enthüllung der Grabtafel Joseph Woelfls an der Kirchenfassade. Im Bild (von links): Kulturreferent Sebastian Leitl, Margit Haider-Dechant (Präsidentin der Joseph-Woelfl-Gesellschaft), Bürgermeisterin Tanja Kreer und Organisationsleiter Josef Gassner-Uphues. Mehr Informationen im Internet (www.ijwg.at).