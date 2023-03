Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 265 in Straßwalchen ereignet: Zwei Pkw sind dabei in eine Kollision verwickelt gewesen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr auf der Hüttenedter Landesstraße im Ortsteil Neuhofen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde dabei eine Person schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Eine weitere Person sei leicht verletzt davongekommen - sie wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht. Weitere Informationen folgen.