Straßwalchen: Feuerwehr löschte Brand auf dem Heuboden eines Bauernhofs

Mehrere Heuballen waren Donnerstagvormittag auf dem Heuboden eines Bauernhofs im Gemeindegebiet von Straßwalchen in Brand geraten. Rund 60 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen - gegen Mittag konnte "Brand aus" gegeben werden.

Um 9.26 Uhr waren die Feuerwehr-Hauptwache Straßwalchen, der Löschzug Irrsdorf und der Löschzug Hager-Hochfeld zu dem Brand in dem landwirtschaftlichen Objekt im zu Straßwalchen gehörenden Ortsteil Hochfeld alarmiert worden. Aus noch unbekannter Ursache war in der Tenne bzw. am Heuboden des Bauernhofs Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden bereits vom Hausbesitzer brennende Heuballen ins Freie gebracht. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp ausgerüstet, um die Heuballen zu löschen. So konnte laut Bericht der FF Straßwalchen ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Kurz vor zehn Uhr wurde von der Feuerwehr-Einsatzleitung der Löschzug Steindorf nachalarmiert, da eine Löschwasserentnahmestelle weit entfernt war. Der Heuboden wurde in der Folge unter Atemschutz ausgeräumt und auf Glutnester durchsucht. Von außen wurde unter Einsatz der Drehleiter gekühlt und eine Öffnung zum Heuboden geschaffen. Mittels Überdruckbelüftung wurde der Heuboden wieder rauchfrei gemacht. Um 11.45 Uhr konnte Brand aus gegeben werden.