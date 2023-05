Straßwalchen hat als erste Flachgauer Gemeinde einen Inklusionsbaum

Stellvertretend für alle Menschen mit geistiger Behinderung in Salzburg war die gewählte Selbstvertreterin Bettina Muthwill aus St. Johann in Straßwalchen mit dabei. "Der 5. Mai ist ein ganz wichtiger Tag für uns", sagt Muthwill, die in ihrer Funktion regelmäßig zu Beiratstreffen, Mitgliederversammlungen und Werkstattsprechertreffen fährt.

Die Lebenshilfe arbeite darauf hin, dass Menschen mit Behinderung als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft verstanden werden: "Das wäre wirkliche Inklusion." Auch wenn dieses Ziel eines Tages erreicht wird, werde die Lebenshilfe dadurch nicht überflüssig, betont Güntert: "Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit Behinderung bei dem zu unterstützen, was sie selbst nicht können. Das wird auch immer so bleiben."

Das Ziel der Aktion formuliert Guido Güntert, Geschäftsführer der Lebenshilfe Salzburg GmbH, so: "Irgendwann soll in jeder Gemeinde ein solcher Baum stehen - als sichtbares Zeichen für das Thema Inklusion, aber auch als Orientierungs- und Treffpunkt."

Aus der Sicht einer Angehörigen von Menschen mit Behinderung sieht Waltraut Gesierich das Thema Inklusion. Die Mattseerin ist Bezirksobfrau der Lebenshilfe im Flachgau und Mutter zweier Töchter mit Behinderung. "Viele Eltern erwachsener Kinder mit Behinderungen machen sich Sorgen. Irgendwann können unsere Kinder nicht mehr bei uns wohnen. Dann brauchen wir in den Gemeinden mehr Angebote an selbstbestimmten Wohnformen und auf die jeweilige Person abgestimmte Unterstützungsmöglichkeiten", sagt Gesierich. Hier sei man auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen. Was in Straßwalchen bereits gut funktioniere, erhoffe man sich auch andernorts.