Straßwalchen: Lenkerin rutscht vom Bremspedal ihres neuen Autos und prallt gegen Mauer

Schwere Verletzungen hat am Dienstagnachmittag eine 71-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Eingarten in Straßwalchen erlitten. Die Flachgauerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem neu zugelassenen Auto auf der Gemeindestraße in Richtung Ederbauer unterwegs. Vor einer scharfen Rechtskurve dürfte sie vom Bremspedal gerutscht und das Gaspedal voll durchgetreten haben, worauf sie links von der Straße abkam und frontal gegen eine Hausmauer prallte.

Die 71-Jährige wurde durch die Kollision eingeklemmt. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte der Rettungshubschrauber C6 die Frau ins Universitätsklinikum Salzburg. Die Feuerwehr Straßwalchen (LZ Hager-Hochfeld) barg das Unfallfahrzeug.