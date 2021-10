Gegen den 39-Jährigen war bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden, dass er mehrmals missachtet hatte.

Am Samstagnachmittag wurde ein 39-Jähriger Serbe in Straßwalchen verhaftet. Der Mann hatte am Abend zuvor seine Frau mit dem Umbringen und seinen Nachbarn mit körperlicher Gewalt bedroht. Er wurde nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.