Straßwalchen: Polizei erwischt unbelehrbaren Autofahrer

Der Flachgauer hat seit Mai keinen Führerschein mehr und ist dennoch immer wieder mit dem Pkw unterwegs.

In der Nacht auf Dienstag wurde in Straßwalchen ein 58-jähriger Autolenker angehalten. Ihm war bereits im Mai 2019 wegen Alkohol am Steuer der Führerschein abgenommen worden. Laut Polizei wurde der Einheimische innerhalb von sechs Monaten nun bereits zum dritten Mal beim Autofahren trotz entzogener Lenkberechtigung erwischt. Ein Alkotest verlief diesmal negativ. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, das Fahrzeug versperrt abgestellt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der Mann wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Quelle: SN