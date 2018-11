Streiks im glühenden Geschäft

Am Montag gibt es in Salzburger Metallbetrieben Warnstreiks. Für die Betriebe ist das denkbar ungünstig: Die Auftragslage ist gut, viele Werke kommen mit der Arbeit nicht nach.

Die Gewerkschaft macht Ernst. Nach dem Scheitern der Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller wird es zwischen Montag und Mittwoch kommender Woche in ganz Österreich zweistündige Warnstreiks geben. Betroffen sind vorerst jene Betriebe, die unter dem Verband der Metalltechnischen Industrie zusammengefasst sind. In Salzburg betrifft das 39 Unternehmen, darunter die Firmen Bosch und Emco in Hallein, das W&H-Dentalwerk und das Mielewerk in Bürmoos, die vier Standorte der Firma Palfinger und das Liebherr-Werk in Bischofshofen.