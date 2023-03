Streiks in Deutschland betrafen auch Salzburg - Schulklasse musste Reise nach Dublin stornieren

Die Streiks betrafen auch Salzburg. Viele Zugreisende mussten mit dem Bus weiter. Eine Pongauer Klasse konnte nicht nach Dublin fahren.

Traurige Gesichter in einer Schulklasse in Bad Hofgastein. 19 Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule konnten am Sonntag nicht nach Dublin reisen, berichtet Michael Aigner, der Lehrer der Klasse. "Alles war bezahlt. Das Umbuchen hätte 450 Euro pro Person gekostet." Die Klasse wäre am Sonntag von München nach Irland geflogen. Doch wegen der Streiks in Deutschland musste sie am Boden bleiben. Aigner hofft, dass die Pauschalreise ohne Zusatzgebühren verschoben werden kann.

Zehn Flugverbindungen gestrichen

Der Großstreik in ...