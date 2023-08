Streit am Rudolfskai zwischen drei Männern eskalierte: Vier Polizisten verletzt

Nach einem Mann wird nach wie vor gefahndet. Ein 20-Jähriger wurde festgenommen.

Am Freitagmorgen eskalierte am Rudolfskai ein Streit zwischen einem 20-jährigen Deutschen, einem 22-jährigen Bosnier aus dem Tennengau und einem bisher Unbekannten. Der Deutsche und der unbekannte Mann schlugen laut Polizei auf den Bosnier ein. Außerdem sollen sie dem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf und den Oberkörper getreten haben.

Polizeibeamte seien sofort vor Ort gewesen, weil diese sich im Bereich des Rathausplatzes auf Streife befunden hätten. Die Täter konnten dennoch zunächst beide flüchten. Kurz darauf konnte die Polizei den 20-jährigen Deutschen auf dem Mozartplatz ausfindig machen. Bei der Festnahme verletzte der Mann vier Beamte, heißt es im Polizeibericht. Weitere Ermittlungen folgen.