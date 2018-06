Streit auf Sommerrodelbahn: Finne verprügelt Deutschen

Aggressionen hat ein Streit auf der Sommerrodelbahn bei Bad Dürrnberg bei einem Urlauber aus Finnland ausgelöst.

Zwei Männer, ein 44-Jähriger finnischer und ein 47-Jähriger deutscher Urlauber, waren am Montag auf der Sommerrodelbahn in Bad Dürrnberg unterwegs. Auslöser für einen handfesten Streit: Der Finne befand sich vor dem Deutschen auf der Bahn. Als dieser immer wieder das Tempo verringerte und die Rodel sogar - verbotenerweise - zum Stillstand brachte, fuhr der Deutsche trotz Vollbremsung leicht auf. Der Finne wurde zunehmend aggressiver, beschimpfte den Deutschen und zeigte ihm den Mittelfinger. Um einen weiteren Konflikt vorzubeugen, hielt der Deutsche schließlich 50 Meter Abstand zum Vordermann.

Jedoch: Beim Eintreffen des Deutschen am der Bahn stürzte sich der Finne ohne Vorwarnung auf diesen und versetzte ihm mehrere Faustschläge im Gesichtsbereich. Erst die nachkommende Ehefrau des Opfers konnte den Angreifer schließlich wegzerren. Die Polizei teilte mit, dass das Opfer in der Rodel noch angegurtet war und sich so kaum zur Wehr setzen konnte.

Als der Finne bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, ergriff er die Flucht und fuhr mit einem Leasingfahrzeug in Richtung Hallein. Durch eine Fahndung konnte der Mann jedoch schnell angehalten und auf die PI Hallein verbracht werden. Er wird angezeigt.

(SN)