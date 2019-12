Streit eskaliert: Mann verletzte Hund seiner Ehefrau schwer

Völlig außer Kontrolle geriet am Donnerstag ein Streit zwischen einem jungen Ehepaar in der Stadt Salzburg: Ein 23-Jähriger attackierte zunächst seine 19-jährige Gattin und ging dann auf den Hund der Frau los.

Die 19-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Das Tier musste mit schweren Verletzungen zu einem Tierarzt gebracht werden. Es musste operiert werden. Die Polizei zeigte den Ehemann wegen Tierquälerei, Nötigung und Körperverletzung an.

Polizisten mussten noch zu einer weiteren Salzburger Wohnung ausrücken. Ein 25-Jähriger attackierte mehrere Jugendliche. Der Mann hatte zu sich und seiner 32-jährigen Freundin drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren eingeladen. Es kam zu einem Streit, der Mann ging auf eine Jugendliche los. Er würgte sie, ihre beiden Freundinnen kamen ihr zu Hilfe. Der 25-Jährige schlug mit den Fäusten um sich und bedrohte eines der Mädchen mit einem Messer mit dem Umbringen. Die Jugendlichen konnten auf den Balkon der Wohnung flüchten. Die Polizei konnte den Mann überwältigen. In der Wohnung fanden die Beamten ein Küchenmesser und Springmesser. Gegen den 25-jährigen Österreich besteht ein Waffenverbot. Zwei Jugendliche kamen in das Salzburger Landeskrankenhaus. Die bedrohte Jugendliche wurde in die Jugendpsychiatrie der Christian Doppler Klinik gebracht.

Quelle: SN