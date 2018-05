In einem Lokal im Salzburger Stadtteil Maxglan artete am Mittwochnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen aus.

Eine der Frauen wurde in den Finger gebissen, der zweiten ein Finger gebrochen. Ein Mann wurde bei dem Streit ebenfalls am Unterarm leicht verletzt. Ihm wurde zudem in den Finger gebissen. Die zwei Frauen im Alter von 49 und 53 Jahren und der 55-jährige Mann wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus eingeliefert.

(SN)