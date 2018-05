Streit in der Stadt Salzburg eskaliert: Syrer sticht Landsmann nieder

Zwei syrische Staatsbürger gerieten am Dienstagmorgen in der Bayerhamerstraße aneinander. Einer der Männer attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer und verletzte ihn schwer. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Salzburger Landeskrankenhaus.

SN/wolfgang moser fmt-pictures Hier kam es am Dienstagvormittag zu der blutigen Auseinandersetzung.