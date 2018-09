Streit in der Zell am See: Kroate stach mit Messer zu

Zuerst tranken sie gemeinsam Alkohol in der Wohnung des Kroaten in Zell am See. Dann begann ein Streit. Bei einem Handgemenge stach der Kroate mit einem Küchenmesser zu. Ein 28-jähriger Pinzgauer erlitt dabei eine Bauchverletzung.

Am späten Donnerstagabend konsumierten zwei 28-jährige Männer gemeinsam Alkohol in einer Wohnung in Zell am See. Dabei gerieten sie in Streit. Es kam zu einem Handgemenge. Im Zuge dessen verletzte der Wohnungsbesitzer aus Kroatien den Pinzgauer mit einem Küchenmesser im Bauchbereich. Die Polizei nahm den Kroaten fest. Der Pinzgauer wurde - nach der Versorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes - in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Er konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der Auslöser des Streits ist bislang unbekannt.

Quelle: SN