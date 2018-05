Streit mit Messer unter Schwerbetrunkenen

Ein Streit von zwei Männern, die jeweils knapp drei Promille Alkohol im Blut hatten, und bei dem auch ein Messer im Spiel war, endet nach einer Nötigung mit Anzeigen - und der Sicherstellung von zwei Messern.

Ein 38-jähriger polnischer Staatsangehöriger wird laut Polizei beschuldigt, einem 55-jährigen Österreicher am Montagabend gegen 21:25 Uhr in der Salzburger Innenstadt ein Messer an den Hals angesetzt und diesen mit der Aufforderung "Geh!" zum Verlassen der Örtlichkeit genötigt zu haben.



Grund für die Tat dürfte - laut Polizei - die Aufforderung des älteren Salzburger an den Polen gewesen sein, die verwendete Bassbox, mit welcher der Beschuldigte über einen längeren Zeitraum lautstark Musik abspielte, abzuschalten.

Ein weiterer möglicher Grund für die Eskalation: Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Laut Polizeibericht wurden jeweils 2,96 Promille Alkohol bei ihnen gemessen. Beim Beschuldigten konnten zwei Messer sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er auf freiem Fuß angezeigt.



Körperverletzung und gefährliche Drohung in der Stadt Salzburg

Auch bei einer weiteren Tätlichkeit zwischen zwei Männern in der Stadt Salzburg am Montag musste die Polizei eingreifen: Denn gegen 12 Uhr soll ein 54-jähriger Salzburger von einem 67-jährigen Salzburger nach vorangegangenem Streit in einer Trafik in Salzburg-Itzling auf einem Platz vor der Trafik mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert worden sein. Dabei soll der 54-Jährige laut Polizei zumindest leicht verletzt worden sein. Danach wurde er außerdem noch bedroht. Dann schritten die Beamten ein.



(SN)