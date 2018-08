Streit mit Schusswaffen: Nächtlicher Großeinsatz der Polizei in der Stadt Salzburg

In Itzling trugen zwei rivalisierende Gruppen einen Streit aus. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten 20 Personen.

Die Salzburger Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Einsatz gerufen. In der Bahnhofstraße bzw. Viaduktstraße in Salzburg-Itzling dürften zwei Gruppen einen Streit mit Schusswaffen ausgetragen haben. Gegen 23 Uhr dürfte es in der Wohnsiedlung zu der Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei rückte mit der Spezialeinheit Cobra an. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten rund 20 Personen. Die Polizei nahm vier Personen fest. Details zum Einsatz gibt es noch nicht.

Quelle: SN