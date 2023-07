Streit mit "Totschläger" in Asylunterkunft: Zwei Männer in U-Haft

Bereits im Juni kam es in einer Asylunterkunft in Puch zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Zwei Armenier und ein Ukrainer gingen laut Polizei mit einem "Totschläger" - einer verbotenen Waffe - aufeinander los.

Laut Polizeibericht wurden die beiden Beschuldigten zwischen dem 20. und dem 24. Juli festgenommen. Sie sitzen nun in der Justizanstalt in Puch-Urstein in U-Haft.

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die bereits am 10. Juni in eine gewaltsame Auseinandersetzung in der Asylunterkunft in Puch verwickelt waren. Ermittlungen haben in den vergangenen Wochen ergeben, dass ein 42-Jähriger und ein 46-Jähriger aus Armenien mit einem 48-jährigen Ukrainer in Streit geraten sind.

Zeugen alarmierten die Polizei: Ukrainer schwer verletzt ins Spital gebracht

Die Beteiligten sind laut Polizei im Zuge dieser Auseinandersetzung mit einem "Totschläger" aufeinander losgegangen. Dabei handelt es sich um eine verbotene Schlagwaffe, die am Ende mit Metall verstärkt ist. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der Ukrainer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeibericht flüchteten die beiden Armenier nach dem Streit, konnten jedoch kurz darauf angehalten werden. Laut Polizeibericht wurden die beiden Beschuldigten zwischen 20. und 24. Juli festgenommen. Sie sitzen nun in der Justizanstalt in Puch-Urstein in U-Haft.