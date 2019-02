Drei Männer attackierten einen 45-Jährigen und schlugen ihn mehrfach auf den Kopf.

Der Streit um einen Parkplatz direkt vor einer Veranstaltungshalle in Hallein hat in der Nacht auf Sonntag mit Faustschlägen geendet. Zeugen griffen ein und verhinderten Schlimmeres. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, teilte die Polizei Salzburg mit.

Quelle: APA